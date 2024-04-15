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Spor

Ozan Tufan, İngiltere'de haftanın 11'inde

Hull City forması giyen Ozan Tufan, İngiltere Championship'te haftanın ilk 11'inde yer aldı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Ozan Tufan, İngiltere'de haftanın 11'inde
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Hull City'nin Queens Park Rangers ile oynadığı maça damga vuran Ozan Tufan, haftanın 11'inde yer aldı.

Cumartesi günü Queens Park Rangers ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asist üreten Ozan, haftanın ilk 11'inde yer alan 3 Hull City oyuncusundan biri oldu.

11'DEKİ DİĞER İSİMLER

Hull City'de Fabio Carvalho ve Jaden Philogene de Championship'te haftanın ilk 11'inde yer alan diğer isimler oldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Hull City'de 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Ozan Tufan, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

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