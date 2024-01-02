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Spor

Ozan Tufan, İngiltere'de ortalığı yıktı! Herkes onu konuşuyor

Hull City'in bu sezon kilit isimlerinden biri olan Ozan Tufan, yakaladığı çıkışla övgü yağmuruna tutuldu. Hull City taraftarları, sosyal medya hesaplarından Ozan Tufan'ın gösterdiği başarılı performansıyla, paylaşımlarda bulundu.

2 Ocak 2024 Salı 22:08 - Güncelleme:
Ozan Tufan, İngiltere'de ortalığı yıktı! Herkes onu konuşuyor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, başarılı performansını sürdürüyor. Bu sezon takımının kilit isimleri arasında yer alan milli futbolcu, performansıyla göz dolduruyor. 28 yaşındaki oyuncu, sezon başlarında ligde gol krallığında zirvedeydi. Hull City taraftarları, Ozan Tufan için sosyal medya hesaplarından özel paylaşımlarda bulundu.

OZAN TUFAN SEZONUN FAVORİLERİ ARASINDA!

Championship'te 26. hafta sonuna gelinirken, taraftarlar şimdiden favori oyuncularını seçmeye başladı. Hull City destekçileri ise 28 yaşındaki oyuncuya favorileri arasında yer verdi. Taraftarlar, takımın hucüm yönündeki gelişmesinden memnun olduğunu söylerken, Ozan Tufan'ın bu konuda büyük katkısı olduğunu söyledi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Championship ekibiyle 18 maçta 7 gol atma başarısı yakaladı.

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