  • Ozan Tufan: İnşallah yine milli formayı giyerim
Ozan Tufan: İnşallah yine milli formayı giyerim

Trabzonsporlu Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçının ardından yeniden A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, kupadaki Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasını yeniden giymek istediğini söyledi.

Ozan Tufan'ın sözleri şu şekilde:

"Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası'na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur."

"Oğlum sabah akşam Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı. Taraftarlarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da huzurluyuz ve güvendeyiz."

"BU SENEYE YAKIŞAN KUPA"

"Bu seneye yakışanın kupa olduğunu düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum. Kupa kazanmak istiyoruz."

"Geçen sene kupayı kaybettiğimizde çok üzüldük. Bu sezon kupayı kazanarak şehrimize götürmeyi çok istiyoruz."

