21 Mart 2021 Pazar 22:38 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 22:42

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta beraberliği getiren isim oldu. Ozan Tufan böylece bu sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta 3 gol atmayı başardı. Ozan Tufan 8 sezon sonra Beşiktaş'a karşı derbi maçlarda aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu

Ozan Tufan sezon ilk yarısında Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği derbide biri penaltıdan iki gol atarken deplasmanda 1-1 biten maçta da son anlarda tek golü atan oyuncu oldu

Ozan Tufan bu sezon ligde 5 gol attı ve Fenerbahçe'nin en golcü oyuncuları arasında yer aldı.

6 gol - Thiam

5 gol - Ozan Tufan

5 gol - Pelkas

5 gol - Enner Valencia

LİG KARİYERİNDE EN FAZLA GOL BEŞİKTAŞ'A



OPTA verilerine göre, Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a attığı dört golün üçünü kaydeden isim olan Ozan Tufan'ın, lig kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı takım Beşiktaş.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖVGÜ



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu değerlendirmesinde Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a övgüler dizerken, Ozan Tufan'ın golü için "Gerçekten çok güzel bir gol attı" yorumunda bulundu.