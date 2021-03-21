İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Tufan istatistikleri alt üst etti! Sergen Yalçın'dan övgü aldı
Spor

Ozan Tufan istatistikleri alt üst etti! Sergen Yalçın'dan övgü aldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, bu sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta 3 gol atmayı başardı. Ozan Tufan böylece 8 sezon sonra Beşiktaş'a karşı derbi maçlarda aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu. Milli yıldızı Sergen Yalçın maç sonu övdü.

21 Mart 2021 Pazar 22:38 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 22:42
ABONE OL

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta beraberliği getiren isim oldu. Ozan Tufan böylece bu sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta 3 gol atmayı başardı. Ozan Tufan 8 sezon sonra Beşiktaş'a karşı derbi maçlarda aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu

Ozan Tufan sezon ilk yarısında Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği derbide biri penaltıdan iki gol atarken deplasmanda 1-1 biten maçta da son anlarda tek golü atan oyuncu oldu

Ozan Tufan bu sezon ligde 5 gol attı ve Fenerbahçe'nin en golcü oyuncuları arasında yer aldı.

6 gol - Thiam

5 gol - Ozan Tufan

5 gol - Pelkas

5 gol - Enner Valencia

LİG KARİYERİNDE EN FAZLA GOL BEŞİKTAŞ'A

OPTA verilerine göre, Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a attığı dört golün üçünü kaydeden isim olan Ozan Tufan'ın, lig kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı takım Beşiktaş.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖVGÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu değerlendirmesinde Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a övgüler dizerken, Ozan Tufan'ın golü için "Gerçekten çok güzel bir gol attı" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.