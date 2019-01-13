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Ozan Tufan: Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım

Fenerbahçe'den kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, ardından Phillip Cocu ile Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği ve ara transfer döneminde kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, TRT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sergen hoca benim tekrar milli takıma kazandırılmam gerektiğini söyledi. Burada en iyi şekilde performansımı göstermem lazım. Bunu hem Alanyaspor, hem de Fenerbahçe için yapmam lazım. Fenerbahçe'ye geldiğimde çok üst düzey bir kadro vardı. Fenerbahçe sürekli şampiyonluğu hedefleyen bir takım ama 3 sene boyunca onu gerçekleştiremedik."

"Fenerbahçe'de saha içinde ve dışında sorunlarım oldu"

"Fenerbahçe ve oynadığım pozisyon açısından çok zorluklar vardı. Ben kendimi çok iyi koruyamadığımı düşünüyorum. Keşke kendimi kötü dönemde koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Fenerbahçe'de saha içinde ve dışında sorunlarım oldu. Toparlanamayacak bir şey değil. En iyi şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum."

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