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Spor

Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

22 Aralık 2020 Salı 13:24 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 13:29
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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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