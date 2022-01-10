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Spor

Ozan Tufan krizi gün yüzüne çıktı! ''Seviyesi düşük''

Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan son oynanan Leicester City maçında eleştirilerin hedefi oldu. Bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Ozan Tufan için maç sonu Claudio Ranieri de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Star.com.tr10 Ocak 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:43
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Milli futbolcu Ozan Tufan sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig ekibi Watford'un yolunu tutmuştu. İlk 11'de pek fazla şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu lige ve takıma adaptasyon konusunda sorun yaşamıştı. Son oynanan Leicester City maçında teknik direktör Claudio Ranieri tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan Tufan medya tarafından eleştirilere maruz kalırken Watford çalıştırıcısı Ranieri tarafından da maç sonunda eleştirildi.

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"OZAN TUFAN'IN KONDİSYON SEVİYESİ DÜŞÜK"

Leicester City ile FA Cup'ta karşılaşan ve sahadan 4-1 mağlup ayrılan Watford'da milli futbolcu sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Etkisiz performans gösteren Ozan Tufan maçın 64. dakikasında oyundan çıkarak yerini Kucka'ya bırakmıştı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri milli futbolcu hakkında sorulan soruya şu sözlerle cevap verdi:

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"Ozan Tufan için şu anda bir ilerleme yok. Bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Pek fazla ivme kazanamadı ve bir türlü form grafiğini yükseltemedi. Yetenekli bir oyuncu ancak oyuna katılım sağlamada sorun yaşıyor bu da kondisyon seviyesinin düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin, Moussa Sissoko kötü oynadığında bile, onu sürekli olarak sahada bir aşağı bir yukarı görürsünüz. Ozan Tufan yetenekli ve yüksek kaliteli bir oyuncu ama Premier Lig'in ritmini yakalaması gerekiyor."

9 MAÇA ÇIKTI

Milli futbolcu sezon başından bu yana Watford'da 9 maça çıktı. Premier Lig'de 7 maça çıkan Ozan Tufan, 2 kez de FA Cup'ta forma giydi.

Star.com.tr

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