Spor

Ozan Tufan: Nerede görev verilirse en iyisini yapmaya çalışıyorum

Trabzonspor'da yaptığı 2 asistle takımı adına Fatih Karagümrük galibiyetinin mimarlarından olan deneyimli futbolcu Ozan Tufan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Ozan Tufan: Nerede görev verilirse en iyisini yapmaya çalışıyorum
ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1'le geçtiği maçta Ozan Tufan, yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 3 asiste ulaştı.

"ÇOK TOP KAYBETMEMİZ ÜZÜCÜ"

Maçın ardından konuşan Ozan Tufan, "Zor maç olacağını biliyorduk. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bizim için skor anlamında iyi maç oldu ama oyunsal anlamda eksiklikler oldu. Atığımız gol çalışmıştık meyvesini yediğimiz için çok mutluyum. Çok top kaybettik beni üzen taraf oydu. Skor anlamında ve oyun üstünlüğü de bizdeydi." dedi.

SAĞ BEK POZİSYONU HAKKINDA

Sağ bekte görev alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Genele baktığımızda mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Nerede görev verilirse orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün sağ bekte hocanın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 2 asist yaptım, onun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah daha iyi olur. Hem takıma skorla katkı yapmaya çalışılırım. Benim asist yapmamdan çok takımın iyi olması önemli. Biz kazandığımızda burası çok güzel atmosfer oluyor. Benim de yüzüm ondan gülüyor. Çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da devam ederiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH AREN BENİ GEÇER"

Maçın sonrasında oğlu Aren'in sahaya girip fileleri havalandırdığı an hakkında da konuşan Ozan Tufan, "Herkesin evladı özeldir. Benim evladım benim için çok özel. Onu orada görmek sahada görmek o duyguyu yaşamak çok güzel. Orada onun mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor. İlerleyen dönemlerde inşallah babasından daha iyi futbolcu olur. İnşallah öyle olur, olursa da çok mutlu olurum" dedi.

