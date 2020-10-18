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Spor

Ozan Tufan: Pelkas'ın bir ara adını unuttum

Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı maç sonrası Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Maçta çok enteresan bir şey olduğunu belirten Ozan, 'Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an.' dedi.

18 Ekim 2020 Pazar 22:42 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:42
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Ozan, "Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

Pelkas'a yaptığı asisti anlatırken yaşanan komik bir olayı da paylaşan milli oyuncu, "Pelkas'a çok teşekkür ederim. Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.

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