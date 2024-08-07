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Spor

Ozan Tufan: Şampiyon olmak istiyoruz

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılan milli futbolcu Ozan Tufan Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Ozan Tufan: Şampiyon olmak istiyoruz
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Ozan Tufan yaptığı açıklamada, "İlk turdaki galibiyetler bizim için önemliydi. Futbolda galibiyet serisini sürdürmek çok önemli. Yarın zor bir maç olacak. Hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştık. Sahada bunları doğru şekilde yansıtırsak avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz ve potansiyelimiz var. Çok güzel ekibimiz var." dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"İlk maçında neler hissettin?" sorusuna Ozan Tufan, "Öncelikle yıllardır milli takımla beraber oynadığım takım arkadaşlarımla birlikte aynı kulüpte beraber oynamak terletmek güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Burada önemli olan şehrin, taraftarın ve takım arkadaşlarımın birbirimize güveni olduğu sürece bizim yapamayacağımız şey yok. Bütün şampiyonlukların iyi bir arkadaşlıktan geldiğini görüyoruz. Bu senenin gayet olumlu geçeceğini düşünüyorum. İlk maçımda kendimi hazırlık maçlarına göre daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Yolumuz uzun, önümüz açık. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan ayrıca, "Birçok mevkide oynayabildiğim için hocanın biraz daha eli rahat olabilir benim açımdan. Sıkıştığı zaman istediği yerde oynayabilir. Rekabetin olması güzel bir şey. Önümde veya arkamda oyuncu olmadığı zaman kendimi rahat hissedebilirim. Arkamda ya da önümde oyuncu olduğunda sürekli performansımı artırmam gerektiğini düşünürüm. O sebeple her zaman çıtanın yukarıya doğru gitmesine bakmamız lazım." şeklinde konuştu.

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