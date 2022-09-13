Ozan Tufan sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Hull City'nin West Bromwich ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi belli oldu. 2 haftaya kadar hazır olacağı belirtilen Ozan Tufan'ın Luton maçında kadroda olması bekleniyor.
Championship'in 5. haftasında deplasmanda West Bromwich'e 5-2 yenilen Hull City'de Ozan Tufan karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı tamamlayamamıştı. Ada ekibinde teknik direktör Shota Arveladze, Ozan Tufan'ın sakatlığı için "Oynamaya müsait olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere basınında yer alan habere göre; Hull City'de sakatlanan Ozan Tufan 2 hafta içinde hazır olacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan 27 yaşındaki orta sahanın Luton ile oynanacak kadroda yer alması bekleniyor ve Shota Arveladze'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.
3 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Bu yaz Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Star Gazetesi