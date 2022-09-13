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Spor

Ozan Tufan sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Ozan Tufan'ın sahalara geri döneceği gün belli oldu. Championship'in 5. haftasında West Bromwich maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın 2 hafta içinde hazır olacağı ve Luton maçında kadroda olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Eylül 2022 Salı 18:22 - Güncelleme:
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Hull City'nin West Bromwich ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi belli oldu. 2 haftaya kadar hazır olacağı belirtilen Ozan Tufan'ın Luton maçında kadroda olması bekleniyor.

OZAN TUFAN, WEST BROMWİCH MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Championship'in 5. haftasında deplasmanda West Bromwich'e 5-2 yenilen Hull City'de Ozan Tufan karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı tamamlayamamıştı. Ada ekibinde teknik direktör Shota Arveladze, Ozan Tufan'ın sakatlığı için "Oynamaya müsait olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

OZAN TUFAN İÇİN MÜJDELİ HABER GELDİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Hull City'de sakatlanan Ozan Tufan 2 hafta içinde hazır olacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan 27 yaşındaki orta sahanın Luton ile oynanacak kadroda yer alması bekleniyor ve Shota Arveladze'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

3 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Bu yaz Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Star Gazetesi

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