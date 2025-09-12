İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Ozan Tufan Trabzonspor'da kalıyor

Transferin son gününde adı takas formülünde geçen Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Ozan Tufan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Ozan, yoluna bordo-mavililerde devam edecek.

12 Eylül 2025 Cuma 09:45
Ozan Tufan Trabzonspor'da kalıyor
Trabzonspor'da transferin son gününde adı takas formülünde geçen Ozan Tufan, takımda kalıyor.

Bordo-mavililerin, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin ve Samet Akaydin için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor'un yaptığı görüşmelerde Ozan Tufan'ı da takas formülünde kullanmak istediği öne sürüldü.

Ancak Çaykur Rizespor cephesi, gündeme gelen bu iddialara kapıyı kapattı. Karadeniz ekibinin, Trabzonspor ile Taha Şahin ve Samet Akaydin konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı ve Ozan Tufan'ın da gündemlerinde olmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

