Trabzonspor'un Hull City'den yeni transferi Ozan Tufan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN BENDEN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bordo-mavili takıma katılmasıyla ilgili konuşan Ozan Tufan "Hedefleri olan büyük bir takımda, büyük bir camiadayım. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum. Trabzon şehrine, yöneticilerine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Bana bu kulüpte oynama şansı verdikleri için teşekkür ederim. Abdullah Avcı ile daha konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Camianın benden beklentileri büyük. Kendi potansiyelime ve yeteneklerime güveniyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Kendime güveniyorum." dedi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'İN SÖZLERİ ÖNEMLİYDİ"

Hull City'den takım arkadaşı olan Trabzonspor'un eski futbolcusu Abdulkadir Ömür ile görüşmesini aktaran Ozan Tufan "Abdüş çok sevdiğim, beğendiğim bir kardeşim. Onunla beraber forma şansı bulduk. Ama onunla öyle bir görüşmem olmadı. Ben kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olduğunda o beni aradı. Ben de ona transfer fikirlerimi söyledim. O da "senin için iyi olabileceğini, tekrar milli takıma seçileceğini, Trabzonspor'u hedeflediği yere getirebileceğini" söyledi. Benim için önemliydi, onun için ona da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEMEK ÜZÜCÜ"

A Mili Takım'la ilgili soruları yanıtlayan Ozan Tufan "Tabii ki milli takım hayalim var. Ben de o duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bu konuda bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapıp tekrar seçilmek istiyorum. Milli Takım'a seçilmemek üzücü. Bugün geldikleri yer hepimizi mutlu etti. İnşallah bir sonraki kamp döneminde ben de orada olurum." açıklamasını yaptı.

"ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ ETKİLEDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklama yapan Ozan Tufan "Abdullah Avcı ile konuştuğumuzda zaten şöyle bir şey söyledi: "Ben seni transfer etmek istiyorum. Bir transfer değil, senin 5-6 mevkide oynama özelliğin olduğu için sanki 5-6 transfer yapıyormuşum gibi." O cümleler beni etkiledi. Bende o yeteneklere sahibim. Şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum." dedi.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ FARK

Türkiye ile İngiltere'yi kıyaslaması istenen Ozan Tufan "İngiltere'de antrenman ve maç temposu, Türkiye Ligi'nin üzerinde diyebilirim. Ancak Türkiye Ligi gelişme sürecinde... Zor bir lig, zor deplasmanlar var." yorumunu yaptı.

"BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"

29 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak "Gerçekten böyle bir karşılama beklemiyordum. Sonuçta daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. Buraya geldiğimde beni gönüllerine, bağırlarına bastı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Trabzon şehrinde, beni havalimanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.