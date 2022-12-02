Ozan Tufan transfere noktayı koydu! İngiltere defterini resmen kapattı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiltere basınında gündem oldu. TRT Spor'a konuşan Ozan Tufan'ın açıklamaları Ada'da büyük tartışmalara neden oldu.

OZAN TUFAN, 11 MİLYONU GÖRMÜŞTÜ

Ozan Tufan, transfermarkt verilerine göre piyasa değeri olarak 2021'in yazında 11 milyon euro ile zirveyi görmüştü. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun değeri ilerleyen zamanlarda düşüşe geçti. Tufan'ın son 1 yılda değeri yaklaşık yüzde 65 düşerek 3.5 milyon euroyu gördü.

"İTALYA VE İSPANYA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında TRT Spor'a konuşan Ozan Tufan, daha genç olduğunu ve daha iyi yerlere gidebileceğini belirtirken, "Mesela İspanya'da oynamak çok istiyorum. İtalya'da oynamak istiyorum." dedi.

"BENİM İÇİN DAHA GÜZEL OLUR"

İspanya ve İtalya'ya gidebilirse kendisi için daha iyi olabileceğini söyleyen Ozan Tufan, "Burada da taraftarların bana çok ilgisi var, bu kadarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Ozan Tufan'ın açıklamaları İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlanırken, "Tufan'ın sözleri transfer dedikodularını doğrular nitelikte." ifadeleri kullanıldı.