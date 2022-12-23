Ozan Tufan transferi sonunda bitti! Resmen açıklandı

Adı Beşiktaş ile gündeme gelen Ozan Tufan için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan transferi hakkında konuya nokta koyan açıklamayı yaptı.

OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın istediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği iddia edilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından Ozan Tufan iddiaları hakkında açıklama yaptı. Ozan Tufan'ın beğendiği bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." ifadelerini kullanarak transfere noktayı koymuş oldu.

HULL CİTY KARNESİ

2022'nin yazında Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Ada ekibinde bu sezon şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1204 dakika süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 golle takımına katkıda bulundu.