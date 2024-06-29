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Spor

Ozan Tufan transferinden Bursaspor'a pay!

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Bursaspor, Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a olan transferinden Hull City'den yetiştirme bedeli alacak.

29 Haziran 2024 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Ozan Tufan transferinden Bursaspor'a pay!
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Bursaspor, Hull City'den Trabzonspor'a 2 milyon Euro (70 milyon 240 bin TL) bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Tufan'dan yetiştirme bedeli alacak.

Yeşil beyazlı kulübün Türk futboluna kazandırdığı Tufan'dan yeşil beyazlı ekibin 2 milyon 468 bin TL kazanacağı öğrenildi. Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo mavili ekipten ilk yıl 46 milyon TL, ikinci yıl 51 milyon TL, üçüncü yıl 56 milyon TL garanti ücret kazanacak.

Deneyimli futbolcu, sözleşmesinin uzatılması halinde ise 2027-2028 sezonunda 61 milyon TL kazanacak.

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