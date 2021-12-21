Ozan Tufan ve Watford Premier Lig'i kasıp kavurdu! ''O harika, ona inanıyorum''

Star.com.tr 21 Aralık 2021 Salı 07:49 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 07:49

İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan takımıyla birlikte düşme hattının üzerinde bulunuyor. Claudio Ranieri'nin ligin 8. haftasıyla birlikte takıma katılmasının ardından düşme hattının üzerine çıkan Watford'un başarısı İngiltere basınında da konuşulmaya devam ediyor. Ranieri, 4 Ekim'de, Xisco Munoz'un görevden alınmasından kısa bir süre sonra Watford'a katıldı. İtalyan teknik adamın amacı onları küme düşme bölgesinden uzaklaştırmak ve Premier Lig'in müdavimleri olmalarına yardımcı olmak.

OZAN TUFAN'A ÖVGÜLER DİZDİ

Watford'un teknik direktörü Claudio Ranieri çıktığı üçüncü maçında Manchester United'ı farklı devirmeyi başarmıştı. İngiliz gazeteciler ise maç sonunda tecrübeli teknik direktöre Ozan Tufan'ın neden oynamadığını sormuştu. Ranieri, yıldız oyuncu için şu cevabı verdi:

"Benim için o çok iyi bir oyuncu. Ancak büyük şampiyonların bile İngiliz futbolunun ritmini anlamaları için altı aya ihtiyaçları olduğunu biliyorsunuz. O harika, ona inanıyorum. Ama bugün farklı bir şey yapmak istedim."

KRİTİK GALİBİYETLER ELDE ETTİ

Claudio Ranieri'nin Watford'un başına geçtikten sonra çıkış yakalayan Premier Lig ekibi, özellikle Everton ve Manchester United'a karşı kazanılan zaferler olmak üzere bazı etkileyici performanslar sergiledi.



OZAN TUFAN 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon transfer olduğu Watford'da 7 maça çıktı. 6 kez Premier Lig'de forma giyen Ozan Tufan 1 kez de İngiltere Lig Kupası'nda sahaya çıktı.