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Spor

Ozan Tufan'a övgüler yağdırdı! Bütün İngiltere onu konuşuyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, kariyerine gollerle devam ediyor. Erol Bulut'un Cardiff City'sine de gol atmasının ardından Ozan Tufan'a övgüler yağdırıldı.

17 Aralık 2023 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Ozan Tufan'a övgüler yağdırdı! Bütün İngiltere onu konuşuyor
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İngiltere Championship'nin 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un yönettiği Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti. Hull Cityli futbolcu Ozan Tufan ise maçın son golünü kaydeden isim oldu.

Son olarak Middlesbrough'a karşısında da galibiyeti getiren golü atan milli oyuncuya övgüler yağıyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜ YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI!

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Cardiff City maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam açıklamalarında, özellikle Ozan Tufan'a övgü dolu sözler söyledi.

İşte o açıklamalar:

"Ondan çok memnundum, golünü attı, genel enerjisi yüksek, işinde büyük azim gösteriyor, tutkusu, isteği kesinlikle üst düzeydeydi. Ve böyle oynadığınızda iyi şeyler olur. Son iki golü bizim için muhteşemdi ve muhteşem bir goldü."

EROL BULUT'TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Cardiff Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan sonra samimi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Hull City'le aralarında büyük bir kalite farkı olduğunu ve bu sonucun normal olduğunu dile getirdi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Ozan Tufan, Championship'te bu sezon çıktığı 14. maçta 6. golünü attı ve takımına büyük katkı sağladı.

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