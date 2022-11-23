Ozan Tufan'a resmen talip oldular! Sürpriz transfer teklifi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'a İtalya'dan talip çıktı. Milli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edilirken İngiliz ekibinin teklife nasıl bakacağı merak konusu.

OZAN TUFAN'A SÜRPRİZ TALİP

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı da listesine eklediği bilinen Salernitana'nın Sportif Direktörü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in Ozan'ı Hull City'den almak istediği belirtildi.

Sezona oldukça etkili başlayan ve attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Ozan Tufan, son haftalarda formdan düşmüştü.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Hull City'e 3 milyon euroya transer olmuş, Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol kaydetmişti.