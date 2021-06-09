Star.com.tr 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:46

Fenerbahçe'nin başarılı milli futbolcusu Ozan Tufan gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekerken İngiliz medyasının aktardığı haberde Premier Lig'e bu sezon yükselen Norvich City'nin yıldız oyuncuya talip olduğunu duyurdu. Sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştiren İngiliz ekibi bonservisini sorduğu oyuncu için 18 milyon sterlin cevabını aldı. Norvich için bonservis bedelinin yüksek olduğuna dikkat çeken İngiliz medyası başkan Ali Koç'un 18 milyon sterlinden taviz vermeyeceğini belirtti.

37 MAÇTA 6 GOL 8 ASİST



Öte yandan İngilizler 26 yaşındaki milli orta sahanın Leeds United ve Liverpool tarafından da takip edildiğini öne sürdü. Ozan Tufan sarı lacivertli formayla bu sezon ligde çıktığı 37 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

"OYNAMAK İSTEDİĞİM YER İNGİLTERE PREMİER LİG"



2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'yı konuk ettiğimiz maç öncesi Ozan Tufan düzenlenen basın toplantısında, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir." demişti.

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