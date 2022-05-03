Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Büyük fırsat kaçtı...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, beklentilerin altında kalarak geçtiğimiz devre arasında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü. İngiliz ekibinin küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonundan da yararlanamayacak.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

OZAN TUFAN, KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Ozan Tufan, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertlilerde alınan sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılmıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonu yolların ayrılması beklenirken Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddiaları gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'YE BİR KÖTÜ HABER DE WATFORD'DAN

Geçtiğimiz yaz Ozan Tufan'ı 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Premier Lig takımı Watford'a kiralayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de İngiltere'den geldi. Ozan Tufan için satın alma opsiyonu Watford'un ligde kalması halinde devreye girecek. Ancak ada ekibinin ligden düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Watford, Premier Lig'de şu an 22 puanla 19. sırada yer alıyor. İngiliz ekibinin küme düşüp düşmeyeceği gelecek hafta kesinleşecek ve eğer küme düşerse sarı-lacivertliler 7.5 milyon euroluk gelirden mahrum kalacak.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta yalnızca 285 dakika süre aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.