Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Çok ağır fatura

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonu yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un ligden düşme ihtimalinin yüksek olması sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan'ın 7 milyon euroluk gelirinden mahrum kalacak. İngiliz ekibi ligden düşerse satın alma opsiyonu devre dışı kalacak.

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OZAN TUFAN, KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Ozan Tufan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğratmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği tartışma konusu olmuştu.

İNGİLTERE'DEN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Watford'a gönderdiği Ozan Tufan, İngiltere'de beklentilerin altında kalarak devre arasında sarı-lacivertlilere geri dönmüştü.

FENERBAHÇE, OZAN TUFAN'IN GELİRİNDEN MAHRUM KALABİLİR

Watford'un İngiltere Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek görünüyor. Ligde 22. sırada yer alan Watford, eğer ligden düşerse Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve sarı-lacivertliler 7 milyon euroyu elinden kaçıracak.