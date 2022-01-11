11 Ocak 2022 Salı 17:23 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 17:23

Doncaster Rovers ile kiralık sözleşmesini sona erdiren Ümit Milli Takım'ın golcüsü Tiago Çukur, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'a geri döndü.

DONCASTER ROVERS, TIAGO ÇUKUR'UN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor 19 yaşındaki Türk futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla Temmuz 2020'de yollarını ayırdıktan sonra bir süre boşta kalmış ve geçtiğimiz yılın ocak ayında bonservissiz olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmıştı.

Sezon başında İngiltere 1. Lig takımı Doncaster Rovers'a kiralanan genç golcünün sözleşmesi feshedildi ve Tiago Çukur, Watford'a geri döndü. İngiliz takımı, Tiago'nun ayrılığını resmi internet sitesinden "Rovers, Türk forvet Tiago Çukur'un kulübü Watford'a döndüğünü doğrulayabilir. Kulüp, bu sezon 26 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesini sona erdirme seçeneğini değerlendirdi." ifadeleriyle açıkladı.

WATFORD OPSİYONU KULLANMAZSA SEZON SONU BOŞTA KALABİLİR

Tiago Çukur'un Watford ile mevcut sözleşmesi, kulübün bir yıl daha opsiyonu kabul etmemeyi seçmesi halinde bu yaz sona erecek.

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26 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Doncaster Rovers'tta 26 resmi maça çıkan 19 yaşındaki forvet oyuncusu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ümit Milli Takım formasını ise 4 kez giyen Tiago, Ay-Yıldızlı forma ile henüz fileleri havalandıramadı.

ÖMER RIZA, TIAGO ÇUKUR'DAN UMUTLUYDU

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor ve Denizlispor formalarını giyen ve şu anda Watford altyapısında antrenörlük yapan Ömer Rıza geçen yıl Tiago Çukur'un transferi sonrasında "Ona baktık ve ilk dakikadan itibaren gözlerimizi kırpıştırdık, sahip olduğu nitelikleri gördük. Dayanıklı, baskı altında harika bir dokunuşları var, 1,96 metre boyuyla gerçekten iyi bir fiziği var ve hava toplarında iyi. Kafayla pas verebilir ve bitiriciliği konusunda ona güvenebilirsiniz. Tüm genç oyuncular gibi onun da çalışmaya ihtiyacı var ama bu kulüp için gerçekten iyi bir aday olabilir." ifadelerini kullanmıştı.