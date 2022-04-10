İSTANBUL 22°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Tufan'dan ters köşe transfer! Yeni adresi belli oldu...
Spor

Ozan Tufan'dan ters köşe transfer! Yeni adresi belli oldu...

Ozan Tufan için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ın istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fotospor10 Nisan 2022 Pazar 20:28 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 21:13
ABONE OL

Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığına uğratan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı istediği ve sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE HİKAYESİ SONA ERİYOR

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak gönderilen ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Ozan Tufan ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

WATFORD'A GERİ GİDEBİLİR

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un küme düşmemesi halinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak zorunda kalacak.

BEŞİKTAŞ, OZAN TUFAN'I İSTİYOR

Fotospor'un haberine göre ise; Beşiktaş, Ozan Tufan'ı istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ali Koç ile görüşecek. Ozan Tufan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta yalnızca 489 dakika süre aldı. Tufan, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.