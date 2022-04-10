Ozan Tufan'dan ters köşe transfer! Yeni adresi belli oldu...

Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığına uğratan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı istediği ve sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE HİKAYESİ SONA ERİYOR

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yaz İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak gönderilen ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Ozan Tufan ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

WATFORD'A GERİ GİDEBİLİR

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un küme düşmemesi halinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak zorunda kalacak.

BEŞİKTAŞ, OZAN TUFAN'I İSTİYOR

Fotospor'un haberine göre ise; Beşiktaş, Ozan Tufan'ı istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ali Koç ile görüşecek. Ozan Tufan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta yalnızca 489 dakika süre aldı. Tufan, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.