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Spor

Ozan Tufan'ın acı günü

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan (66) tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

DHA28 Ağustos 2022 Pazar 12:10 - Güncelleme:
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İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

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