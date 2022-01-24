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Spor

Ozan Tufan'lı Watford'da Claudio Ranieri dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 21:57 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:57
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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verildi.

Watford'ın başına 4 Ekim'de geçen İtalyan teknik adam, takımın 13 lig ve bir İngiltere Federasyon Kupası maçında yalnızca 2 galibiyet elde etmesi sonrası görevden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Ranieri'ye emeği için teşekkür edildi.

Kariyerinde Chelsea, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Monaco gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Ranieri, Leicester City'yi 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

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