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Spor

Ozan Tufan'lı Watford'un yeni hocası Roy Hodgson oldu

Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, teknik direktörlük görevine Roy Hodgson'u getirdiğini açıkladı.

AA25 Ocak 2022 Salı 22:53 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 22:53
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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlüğe Roy Hodgson getirildi.

Watford Kulübü, Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Hodgson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüp düzeyinde Inter, Udinese, Malmö, Kopenhag, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion ve Crystal Palace gibi ekiplerin başında bulunan 74 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere milli takımlarında da görev yapmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

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