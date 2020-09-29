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Spor

Özbek golcü Eldor Şomurodov, Genoa'ya transfer oluyor

FC Rostov'un Özbekistanlı golcüsü Eldor Şomurodov'un, 9 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Genoa takımına transfer olacağı iddia edildi. Şomurodov geçen sene Galatasaray'ın da transfer gündemine girmişti.

IHA29 Eylül 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:56
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Rusya’nın FC Rostov takımında forma giyen 25 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa’ya transfer oluyor. Rostov, Genoa’nın 9 milyon euroluk teklifini kabul etti.

Özbek basınına yansıyan haberlere göre, ilk teklifleri olan 8 milyon euronun geri çevrilmesinden sonra Genoa yeni bir teklifle geldi ve transferi bitirdi. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rus ekibine pay verileceği maddesi konuldu. Özbek golcünün transferi halinde, Rostov, gelirden yüzde 15 pay alacak.

2017’den beri Rostov’da forma giyen Şomurodov, geçen sezon Rusya Premier League’de 11 gol atmıştı.

Özbekistan A Milli takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol kaydeden Şomurodov ile geçen sene Galatasaray’ın ilgilendiği de iddia edilmişti.

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