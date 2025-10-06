İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi başladı

Özbekistan Milli Takımı, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro'nun getirildiğini açıkladı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi başladı
Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.

Özbekistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

  • Fabio Cannavaro
  • Özbekistan milli takımı
  • teknik direktör

