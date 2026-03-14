İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten birlik ve beraberlik mesajı! ''Seçimler Galatasaray'ın bayramıdır''
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde oyunu kullanarak, seçilecek başkanın kulübe iyi hizmetler sunacağından emin olduğunu söyledi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu olağan başkanlık seçimine ilişkin, "Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim." dedi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren kulüp başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özbek, yeni divan kurulu başkanını seçmek için toplandıklarını belirterek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübünün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI DA AYNI SANDIKTA OY VERDİ

Galatasaray Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani, Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı.

Derkan ile Ergani, oyunu kullanırken seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.