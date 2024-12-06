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  • Özbek'ten Hacısomanoğlu'na suç duyurusu! ''Gerekenin yapılacağına eminim''
Spor

Özbek'ten Hacısomanoğlu'na suç duyurusu! ''Gerekenin yapılacağına eminim''

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na suç duyurusunda bulundu. Özbek, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, 'Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk.' ifadelerini kullandı.

6 Aralık 2024 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Özbek'ten Hacısomanoğlu'na suç duyurusu! ''Gerekenin yapılacağına eminim''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dursun Özbek, adliye çıkışı açıklamalar yaptı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk."

"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"

"Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar.

"TFF'YE GÜVENİYORU MUSUNUZ?

"Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim."

"ENDİŞEMİZ YOK"

"Şampiyonluk yarışı için bir endişeniz var mı?"

"Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum."

DESTEĞİMİZ TAM

"Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."

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