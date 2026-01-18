Özcan Bizati: İkinci yarıda iyi reaksiyon verdik

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Bizati, düzenlenen basın toplantısında dün gerçekleşen seçimli genel kurula ilişkin, "Yeni yönetimimizi tebrik ederim. İnşallah daha güzel günler bizi bekler. Arda Bey de güven tazeledi. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." diyerek sözlerine başladı.

Özcan Bizati, oyun alışkanlığı olan Samsunspor ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Biz ilk yarı biraz buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Burada oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Bunu devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlk yarı performansının motivasyon eksikliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Bizati, "Biz ikinci yarı o reaksiyonu verdiğimiz için oyunu toparladık. İlk yarıdaki oyunu oynarsanız hangi takım olursanız olun mağlup olursunuz. Kime karşı oynarsanız oynayın. İlk yarıda biraz motivasyonumuz, iştahımız düşüktü. Biz iştahsız oyuna gelemeyiz, gelmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Bizati, ara transfer dönemine ilişkin soruya, "İhtiyaç olduğu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bütçemiz dahilinde bunlara gireceğiz. İmkan sağlanırsa ihtiyacımızın olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.