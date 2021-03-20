Özcan Bizati: Varoluşun ateşini yaktık

DHA 20 Mart 2021 Cumartesi 16:21 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 16:21

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir karakter ortaya koymamız lazımdı. Geçen hafta ortaya koyduk. Oyuncularım yine aslanlar gibi karakter koydu. Buna devam edecekler. Milli ara bize iyi gelecek. Atağa iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. İstediğimizi bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık. Taraftarlarımızı ve Ankara'yı bize destek olmaya çağırıyoruz. Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz" dedi.