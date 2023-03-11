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Spor

Özcan Bizati'den futbolcularına övgü! ''Yürekleri kadar büyük mücadele ettiler''

Tuzlaspor Teknik Direktör Özcan Bizati, zor bir maç oynayacağımızın farkındaydık diyerek, 'Yürekleri kadar büyük bir mücadele veren oyuncularımı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Özcan Bizati'den futbolcularına övgü! ''Yürekleri kadar büyük mücadele ettiler''
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bugün her türlü zorluğa hazır olmamız gereken bir müsabakayı geride bıraktık. Saha ve zemin şartlarının hava koşullarının sonucu olarak iyi olmayacağını tahmin ediyorduk. Maça hazırlanırken de çalışmalarımızı ve planlarımızı da buna göre yaptık. Kolay bir müsabaka olmadı. Oyunun bazı bölümlerinde skor olarak üstün olsak da topa sahip olmayı başaramadık. Netice itibari olarak galip gelerek 3 puanın sahibi olduğumuz için mutluyuz. Bugün sahada yürekleri kadar büyük bir mücadele veren oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇI GALİBİYETLE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Alınan galibiyet ile gelinen noktada hedeflerinin değişip değişmedi hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Özcan Bizati, "Zorluk seviyesi yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Maç maç gitmek gerekiyor. Önümüzdeki bir iki maçı da galibiyet ile tamamlayarak hedeflerimizden bahsederken daha net konuşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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