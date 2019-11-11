Özdilek’in şansı tutmuyor
YUKATEL Denizlispor Teknik Diretörü Mehmet Özdilek, Süper Lig’de teknik direktör olarak eski takımı Beşiktaş’a karşı dün akşama kadar sahaya çıktığı 17 maçın sadece birini kazanabilmişti.
- Star Spor
Diğer mücadelelerin 10’unu kaybeden Özdilek, 6 kez de berabere kalmıştı. Özdilek bu kötü performansına rağmen dün geceye kadarki son yedi karşıaşmanın ise sadece birini kaybedip, 1 galibiyet ve 5 beraberlik performansına ulaşmıştı. Mehmet Hoca, Siyah-Beyazlı takıma karşı 18. maçında ise Denizlispor’u yenilgiden kurtaramadı.
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