Özdilek’in şansı tutmuyor

Diğer mücadelelerin 10’unu kaybeden Özdilek, 6 kez de berabere kalmıştı. Özdilek bu kötü performansına rağmen dün geceye kadarki son yedi karşıaşmanın ise sadece birini kaybedip, 1 galibiyet ve 5 beraberlik performansına ulaşmıştı. Mehmet Hoca, Siyah-Beyazlı takıma karşı 18. maçında ise Denizlispor’u yenilgiden kurtaramadı.