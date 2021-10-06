Özel sporcular Doğukan Çoşar ve Talha Ahmet Erdem, Avrupa Şampiyonu

DHA 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:02

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda mindere çıkan özel sporcular Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar, judo branşında Avrupa Şampiyonu oldu.

İtalya'nın Ferrara şehrinde başlayan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda milli judocular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda, Doğukan Coşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandırarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Oyunları'nda mindere çıkan Mehmet Can Topal T21 kategorisinde 66 kilo'da Avrupa ikincisi, 60 kiloda ise Musa Alan T21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda, atletizm, basketbol, futsal, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında 63 özel sporcu sahne alacak.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Federasyon olarak çok gururluyuz, yıllarca verilen emekler, yapmış olduğumuz planlamaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu ediyor, özel sporcularımız Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı oldular. Yazılı ve görsel basında özel sporcularımızın şampiyonluğundan ve başarılarından başka bir haber bulamazsınız. Özel sporcular ailesi olarak bize güvenip destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da, TMPK Başkanı Yavuz Kocaömer'e ve emeği desteği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonu olan Talha Ahmet Erdem ise İstiklal Marşını tüm Avrupa'ya ezberleteceğini vurgulayarak, "Özel sporcular olarak Avrupa Oyunları'na çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonluğumdan sonra Avrupa Şampiyonluğu altın madalyasını kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kazandığım bu altın madalyamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Milletine hediye ediyorum. Takım müsabakalarında da ülkemizi temsil edeceğim inşallah yine altın madalya kazanacağım ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya ezberleteceğim" ifadelerini kullandı.