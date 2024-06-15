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Spor

Özel sporculardan Avrupa'da 2 altın, bir bronz madalya

İsveç'te devam eden Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, özel sporcu Ebrar Keskin ile Eda Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Özel sporculardan Avrupa'da 2 altın, bir bronz madalya
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Özel sporcu Ebrar Keskin ile Eda Yıldırım, İsveç'te devam eden Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uppsala kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar gülle atmada piste çıkan 17 yaşındaki ay-yıldızlı özel sporcu Ebrar Keskin, 13,65 metre atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Eda Yıldırım da kadınlar cirit atmada, altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye cirit atma dalında özel sporcularda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Ayrıca Eda Yıldırım, kadınlar gülle atmada da 12,40 metre atarak bronz madalya elde etti.

  • Virtus Avrupa Atletizm
  • Ebrar Keskin
  • Eda Yıldırım

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