İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2021 Cumartesi / 30 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Spor

Özgür Çek Manisa FK'ya transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:05
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor'dan ayrılan sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa FK'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Pendikspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe, Ankaraspor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'da görev aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.