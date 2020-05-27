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Spor

Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren 2 yıl daha Altay'da

Altay'da sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukaveleleri 2'şer yıl uzatıldı.

DHA27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:01
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TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim iç transferde atağa kalktı. Daha önce Hollandalı Kappel, Belaruslu Putsila ve Portekizli Paixao'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah-beyazlılar, sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı. 

Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür kaptanlık görevini üstlendiği siyah-beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

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