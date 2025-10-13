İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Özhan Çıvgın: Eksiklerimizi giderip Avrupa maçına odaklanacağız

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Galatasaray maçının ardından, yaptığı açıklamada takımın eksiklerini gidererek önlerindeki Avrupa maçına odaklanacaklarını söyledi.

IHA13 Ekim 2025 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Özhan Çıvgın: Eksiklerimizi giderip Avrupa maçına odaklanacağız
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a 75-80 mağlup oldu. Maçın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, savunmada istediklerini yaptıkları bir mücadele ortaya koymalarına rağmen, yapılan kolay top kayıplarının galibiyete mal olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "Savunmada planladıklarımızı sahaya yansıttığımız bir maçtı ancak yaptığımız basit top kayıpları sonucu belirledi. Stanley'nin sakatlığı ve 1-2 numaralı pozisyonlarda yaşadığımız rotasyon sıkıntısı oyuna olumsuz yansıdı. Martynas tam ritmini bulmuşken sakatlanıp kenara gelmesi de bizi etkiledi" dedi.

Takımın çalışma temposundan memnun olduğunu ifade eden Çıvgın, "İyi çalışan bir ekibiz. Bu maçın eksikleri üzerine yoğunlaşıp, çarşamba günü sahamızda oynayacağımız FIBA Europe Cup karşılaşmasını kazanarak moral bulmak istiyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz, desteğe çok ihtiyacımız var. Sezon uzun ve zorlu geçecek" ifadelerini kullandı.

  Özhan Çıvgın
  Aliağa Petkimspor
  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

