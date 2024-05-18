İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Özhan Pulat: Farklı bir hikaye yazabilirdik
Spor

Özhan Pulat: Farklı bir hikaye yazabilirdik

Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat, Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Özhan Pulat: Farklı bir hikaye yazabilirdik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat, oyuncularına güvendiğini ve kümede kalacaklarına inandığını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buraya 3 puan için geldik. Herkes, ön alanda basan bir oyunla 3 puan bekleyebilir. Haddimizi bilerek ve 6 eksikle geldik. Planladığımız şekilde golleri bulduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik." ifadelerini kullandı.

Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.