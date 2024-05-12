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Spor

Özhan Pulat'tan galibiyet sözleri

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 2-1 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, 'Çok şükür bugün hem yaptığımız değişiklikler, hem oyuncuların mükemmel özverisi ve mücadelesi, bize bu galibiyeti getirdi' dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Özhan Pulat'tan galibiyet sözleri
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Gaziantep maçından sonraki gün hemen antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Rakip analizlerimizi bitirdik ve oyuncularımıza şunu söyledik. Evet ön tarafta çok güçlü bir Ankaragücü var, çok coşkulu ama biz doğru savunmayı yaparsak ve inanırsak bu maç bize hiç uzak değil dedik. Oyuncular saha kenarında bizim oyundan hiç kopmadığımızı ve inancımızı gördü. Değişikliklerimizle oyuna hep hareket getirmeye çalıştık. Ve çok şükür bugün hem yaptığımız değişiklikler, hem oyuncuların mükemmel özverisi ve mücadelesi, bize bu galibiyeti getirdi. Dele-Bashiru'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsak belki daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibe topu verdik ama ceza sahası içi aksiyonlarında çok daha etkindik. Tam anlamıyla oyuncular bizim ne oynamak istediğimizi görüp ona göre oynadılar. Oyuncularımızın emeklerine sağlık. Tüm Hatay halkına armağan olsun" diye konuştu.

"TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Pulat, önümüzdeki hafta deplasmanda oyanayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bu noktadan sonra artık Hatayspor hiçbir rakibin kim olduğuna bakmaksızın iyi konsantre olmak zorunda. Beşiktaş, evet şu dönemde talihsiz bir rakip, zor bir rakip bizim için ama artık hiçbir hesabı yapacak durumumuz yok. Çünkü bakıyorsunuz geçen hafta VAR hakemi bütün takımlara yabancı gelirken bize yerli VAR hakemi. Bize verilmeyen çok net bir penaltı. Yayıncı kuruluşta dahi bas bas Hatayspor'un hakkının nasıl yendiği söyleniyor. Biz sadece Beşiktaş'la mücadele etsek, sanırım minimuma indirmiş oluruz problemleri. Ama hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Terimizin son damlasına kadar kalmak için elimizden geleni yapacağız."

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