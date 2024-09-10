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Spor

Özhan Pulat'tan Hatayspor'a veda

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Özhan Pulat, Hatayspor'a veda mesajı yayınladı.

10 Eylül 2024 Salı 13:19 - Güncelleme:
Özhan Pulat'tan Hatayspor'a veda
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Hatayspor ile yollarını ayıran teknik direktör Özhan Pulat, Hatayspor'a veda mesajı yayınlarken, "Kimsenin arkasından iş çevirmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hatay'ın her zaman ikinci memleketi olacağını ve burada güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Pulat, veda yazısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Sözleşmesi feshedilen genç teknik adam, "Düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" şeklindeki ifadesiyle Hatayspor'la yaşadığı ayrılığa ilişkin ipuçları verdi.

Pulat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birlikte yaşadığımız tarifsiz anları, her maç öncesi adımı haykıran tribünleri, ligde kaldığımız maç ile birlikte döktüğümüz gözyaşlarını, hayatimin en güzel anları olarak kalbime yazdınız. İmkansız denilen bu büyük başarıda 7'den 70'e bütün Hatay halkı bize olan inancınız ile beni, ekibimi ve oyuncularımı tek vücut altında topladınız. Ben ve ekibim üzerimizde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay şehri benim her zaman ikinci memleketim olarak hep güzel anılar ile kalbimde olacaktır. Bizler burada her zaman aidiyetimiz ve hırsımızla teknik adamlık yapmaya çalıştık bundan sonra da düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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