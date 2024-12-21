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  • Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! ''Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi''
Spor

Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! ''Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi''

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak lider Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Eyüpspor ile Fenerbahçe maçına da değindi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! ''Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi''
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

"UMUYORUM HAKEM KONUŞMAYIZ"

"En zorlandığımız, en takıldığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Umuyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak, fair-play ruhuna uygun, güzel bir maç olur. Kazanır döner, maratonumuza devam ederiz."

"DİRSEK KOYDU; FAULDEN ÖTEYDİ!"

"Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izledim. Aynı anda 9 maçın hepsini seyretmek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimizin maçı olunca seyrettim. Futbol sahada oynansın, futbol adaletli olsun diyoruz. İrfan Can Kahveci, Caner'e öyle bir dirsek koydu ki hakem birazdan düdüğü çalıp maçı durduracak dedik. Faulden öteydi. Sarı kartlıktı. Devam ettirdi, o görmedi, yan hakem görmedi. Yan hakemler de FIFA hakemiydi yanılmıyorsam, ilginç. Yayıncı kuruluş da her zamanki gibi gündeme getirmedi. Gol oldu. Arkasında Eyüp'ün bir golü faul nedeniyle sayılmadı, ben ofsayt zannettim."

"EYÜPSPOR'UN 2 PUANI GASP EDİLDİ"

"TFF başkanımız, 19 takımın tamamını takip ediyor. İki hafta önce gördük. Büyük bir ilgiyle maçı izlemiş ve Eyüp'ün hakkının yendiğini söyledi. Sanırım TFF Başkanının Eyüp'ün hakkının yenip yenmediğine dair bir açıklaması olacaktır. Biz taraf olduğumuz için Eyüpspor'un hakkı yendi. Avrupa yolunda 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. TFF Başkanı benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapacaktır."

"FUAT VAR, YALI VAR, YAPI VAR..."

"Artık şu yalıydı yapıydı tiyatroydu, bunlardan uzak durmak istiyorsanız bir tiyatro reklamı yapayım. Çok tiyatro konuşuluyor. Boğaz'da büyük bir mekan var, zannediyorum Büyükdere'de. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu... İzlemenizi öneririm. Fuat var, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. Saygılar. İyi yıllar."

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