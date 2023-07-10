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Spor

P. Karşıyaka, Furkan Haltalı ve Kelan Martin'i kadrosuna kattı

P. Karşıyaka, yeni sezon için kadrosunu büyük oranda korumayı başarırken, şu ana kadar da Furkan Haltalı ve Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
P. Karşıyaka, Furkan Haltalı ve Kelan Martin'i kadrosuna kattı
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P. Karşıyaka, yeni sezon için kadrosunu büyük oranda korumayı başarırken, dış transferde de şu ana kadar Furkan Haltalı ve Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off finalinde şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran P. Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kaf-Kaf, iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutarak kadroyu büyük oranda korumayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, Angel Delgado ve Berkan Durmaz ile de yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, dış transferde ise şu ana kadar Furkan Haltalı ve Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

  • pınar karşıyaka
  • Furkan Haltalı
  • Kelan Martin

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