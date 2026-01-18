Pablo Garcia, Galatasaray'ın radarında

Galatasaray için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

HAREKETE GEÇTİLER

Eldesmarque'de yer alan habere göre, son dönemde bazı kulüpler Real Betis forması giyen 19 yaşındaki Pablo Garcia'nın şartları hakkında bilgi almak için harekete geçti.

GALATASARAY, ANDERLECHT

Bu kulüpler arasında Belçika'dan Anderlecht ile birlikte Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

19 yaşındaki genç futbolcu ise ara transfer döneminde Real Betis'ten ayrılmayı düşünmüyor.

Real Betis forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Pablo Garcia, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Real Betis altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Pablo Garcia'nın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.