25 Ocak 2026 Pazar
Spor

Pablo Laso: Savunmada doğru işler yaptık

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Bursaspor Basketbol karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2026 Pazar 16:23
Pablo Laso: Savunmada doğru işler yaptık
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, ligde Bursaspor Basketbol karşısında aldıkları 95-80'lik galibiyeti değerlendirdi.

Laso'nun maç sonu sözleri şu şekilde:

"Benim için maçın başından itibaren savunmamız ile oyunun gidişatını belirlememiz çok önemliydi. Bu da bize maç boyunca büyük bir öz güven verdi. Şut performansımız ve top paylaşımımız daha iyiydi ve çok iyi bir şut gecesi geçirmemiş olmamıza rağmen 95 sayı attık. Savunmada doğru işler yaptık. Bu da takım olarak nasıl gelişmemiz gerektiğine dair yolu gösteriyor. Galibiyetten dolayı mutluyum."

