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Spor

Pablo Martin Batalla yuvasına geri döndü!

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla'nın teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Pablo Martin Batalla yuvasına geri döndü!
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Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

Bursaspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.

Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu.

Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

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