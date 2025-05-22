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Spor

Pacers, Knicks'i mağlup etti! Doğu Konferansı finalinde avantajı kaptı

Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i uzatmada 138-135 yenen Indiana Pacers, seride durumu 1-0 yaptı ve avantajı kaptı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
Pacers, Knicks'i mağlup etti! Doğu Konferansı finalinde avantajı kaptı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i uzatmada 138-135 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

Madison Square Garden'daki müsabakada konuk ekip Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton 31 sayı, 11 asistlik "double-double" ile takımının galibiyetinde başrolü oynarken takım arkadaşı Aaron Nesmith 30 sayılık katkı sundu.

Jalen Brunson'ın 43 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmazken Karl-Anthony Towns 35 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Seride ikinci maç, 24 Mayıs'ta Madison Square Garden'da oynanacak.

  • Pacers
  • New York Knicks

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