İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Pacers, seride durumu 2-0 yaptı

NBA Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, deplasmanda New York Knicks'i 114-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
Pacers, seride durumu 2-0 yaptı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde; New York Knicks'i deplasmanda 114-109 yenen Indiana Pacers, seride 2-0 öne geçti.

New York'taki Madison Square Garden'da oynanan müsabakada konuk ekip Pacers'ta Pascal Siakam, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Tyrese Haliburton ise 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Jalen Brunson'ın 36 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmadı.

Knicks, bu sonuçla, konferans finalinde evinde oynadığı ilk iki maçı kaybederken Pacers, deplasmanda aldığı bu iki galibiyetle seriyi kazanmak adına büyük bir avantaj elde etti.

  • New York Knicks
  • Indiana Pacers

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.