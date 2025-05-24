Pacers, seride durumu 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde; New York Knicks'i deplasmanda 114-109 yenen Indiana Pacers, seride 2-0 öne geçti.

New York'taki Madison Square Garden'da oynanan müsabakada konuk ekip Pacers'ta Pascal Siakam, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Tyrese Haliburton ise 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Jalen Brunson'ın 36 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmadı.

Knicks, bu sonuçla, konferans finalinde evinde oynadığı ilk iki maçı kaybederken Pacers, deplasmanda aldığı bu iki galibiyetle seriyi kazanmak adına büyük bir avantaj elde etti.